Президент США Джо Байден одобрил новый оборонный бюджет на 2025 год в рекордной сумме $895 млрд, однако не включил в него расходы на поддержку Украины. Об этом говорится в аналитическом материале РИА Новости.

Отмечается, что этот бюджет нацелен не только на усиление Вооруженных сил США, но и на решение внутренних социальных проблем, таких, например, как льготы для военнослужащих и социальные выплаты.

Важной частью нового бюджета стал запрет на сотрудничество с Россией в области ископаемого топлива, а также ограничение обмена информацией в рамках договора СНВ-3. В новом экономическом плане есть пункт об оценке шансов киевского режима на успешное окончание конфликта на Украине и возможных рисках для безопасности США.

Отдельно в плане содержатся пункты об угрозе Соединенным Штатам со стороны Китая, а также о поддержке Тайваня. Отмечается, что из $895 млрд $15,5 млрд выделяются на так называемую Тихоокеанскую инициативу сдерживания.

КНР, в свою очередь, неоднократно выражала недовольство действиями Вашингтона в адрес Пекина, обвиняя его в раздувании темы «китайской угрозы». Китай ранее предупредил о возможности применения жестких мер, если США продолжат поставки оружия Тайваню.

Эксперты также поднимают вопросы о будущем Украины. Бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что экономические долги Украины, скорее всего, лягут на плечи США, если страна продолжит существовать в нынешнем состоянии — в состоянии войны. В то же время США уже выделили Киеву займ в объеме $20 млрд в рамках кредита G7, который составил $50 млрд.

На фоне этих событий Россия обвинила Запад в воровстве, указывая на заморозку российских активов. Москва подчеркнула, что не намерена возвращать средства, которые находятся в западных странах.

Ранее газета The Hill сообщила, что президент США Джо Байден осудил массированный удар ВС РФ по Украине 25 декабря.