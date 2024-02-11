Бывший американской разведчик Скотт Риттер заявил, что экс-государственный секретарь США Хиллари Клинтон не имеет права критиковать американского журналиста Такера Карлсона, так как он оказался гораздо лучшим дипломатом, чем она. Таким мнением он поделился в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Ранее Карлсон опубликовал интервью с президентом РФ Владимиром Путиным, ради которого журналист приехал в Москву. Российский президент в ходе беседы с Карлсоном рассказал подробно о причинах начала специальной военной операции на Украине, об угрозах, которые исходят для Москвы со стороны Запада.

За это интервью Клинтон назвала Карлсона в интервью телеканалу MSNBC «полезным идиотом».

«Дать возможность услышать не означает, что мы согласны. Это означает, что мы знаем и у нас есть понимание, что мы можем выносить обоснованные суждения. Такер Карлсон сделал эту работу лучше, чем когда-либо делала Хиллари Клинтон», — считает Риттер.

Экс-разведчик считает, что в отличие от Клинтон американский журналист показал, как по-настоящему должен вести себя дипломат, выслушав позицию Путина.

За первый день число просмотров интервью Владимира Путина в социальной сети Х превысило 80 миллионов. За это интервью на Западе начали активно критиковать Карлсона и даже грозить ему ответственностью или персональными санкциями.

Ранее мы сообщали, что Карлсон выпустил «послесловие» после интервью с Путиным. Он заявил, что многое из беседы с российским лидером удалось понять. Он также отметил, что Россия не намеревается на кого-либо нападать, а борется за свои интересы на международной арене.