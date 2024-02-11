«Западом управляют психи»: Карлсон выпустил «послесловие» интервью с Путиным

Взявший ранее интервью у президента РФ Владимира Путина американский обозреватель Такер Карлсон рассказал, что ему удалось уяснить из общения со своим собеседником.

По признанию журналиста, многое ему осталось недоступным, но главное удалось понять. Со слов Карлсона, Путин очень обижен и зол на Запад за нежелание принимать Россию в лоно европейских государств и патологическую. необъяснимую ненависть к России.

Карлсон подчеркнул, Россия являет собой огромное, очень сложное государство, где просто хотят безопасных границ и уж точно не собираются на кого-то нападать.

«Мысль, что они захватят Вену – это надо быть идиотом, чтобы так думать. Это неправда. Нет никаких признаков. Профессиональные лжецы в Вашингтоне, типа ядовитой замгоссекретаря США Виктории Нуланд, правда не знают ничего о мире дальше Нью-Йорка», — следует из речи Карлсона, опубликованной им в соцсетях.

Репортер особо отметил, Путин предлагает мир на Украине самой Украине. При этом, Россия Крым никогда не отдаст. И если сидящие в Вашингтоне власти этого не понимают и собираются воевать за Украину с РФ, то они просто безумцы.

«В Вашингтоне у власти сумасшедшие, которые сами не знают, чего хотят и говорят под запись. Пытаться повоевать с самой большой страной в мире, у которой ядерного оружия бесчисленное множество? Западом управляют психи», — заключил Карлсон.

Напомним, ранее американский журналист Такер Карлсон опубликовал на своем официальном сайте двухчасовое интервью с российским президентом Владимиром Путиным.