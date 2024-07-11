Американский экс-разведчик Скотт Риттер во время эфира на Youtube-канале Dialogue Works обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому из-за критической ситуации, в которой оказалась армия, а также нелестно о нем отозвался.

В своем послании бывший военный заявил, что день за днем Россия становится все сильнее, а Украина слабеет и Запад не может никак повлиять на данный процесс. По этой причине Россия одержит триумф в продолжающемся конфликте. Также во время своей речи он назвал Зеленского материалом, который позже окажется выброшен.

Кроме того, экс-разведчик напомнил, что на одном из заседаний саммита НАТО был сделан вывод о невозможности произвести необходимый объем военного оборудования для Киевского режима. Спикер также похвалил российскую оборонку, которая не только не отстала от заданного темпа конфликта, но и сумела восполнить все нужды увеличивающейся армии.

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