Рютте: четверо американских военных погибли в ходе учений в Литве
Четверо американских военных стали жертвами несчастного случая в Литве
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В ходе учений, проходивших в Литве, погибли четверо военных США, сообщил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Его слова передает Associated Press.
Детали произошедшего пока неизвестны.
Рютте выразил соболезнования родным и семьям погибших.
По данным американского военного командования, во время плановых учений несчастный случай. Предполагается, что маневры проводились недалеко от границы Литвы с Белоруссией.
Изначально в СМИ поступила информация о том, что американские военные пропали без вести.
Ранее сообщалось о том, что Рютте объявил Россию наиболее серьезной угрозой для НАТО.