Рютте: четверо американских военных погибли в ходе учений в Литве

В ходе учений, проходивших в Литве, погибли четверо военных США, сообщил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Его слова передает Associated Press.

Детали произошедшего пока неизвестны.

Рютте выразил соболезнования родным и семьям погибших.

По данным американского военного командования, во время плановых учений несчастный случай. Предполагается, что маневры проводились недалеко от границы Литвы с Белоруссией.

Изначально в СМИ поступила информация о том, что американские военные пропали без вести.

Ранее сообщалось о том, что Рютте объявил Россию наиболее серьезной угрозой для НАТО.