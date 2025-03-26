Рютте объявил Россию наиболее серьезной угрозой для НАТО

Россия по-прежнему остается самой заметной угрозой для НАТО, по этой причине всем государствам, которые входят в военный блок, надо укреплять оборону. Такое заявление сделал Марк Рютте — генеральный секретарь Альянса. Его мнение привело РИА Новости.

С точки зрения Рютте, современный мир очень непредсказуем. Поэтому крайне важно увеличить расходы на оборону.

«Не будем забывать, что Россия есть и остается наиболее серьезной и прямой угрозой нашему Альянсу», — указал он во время выступления в Польше.

Генсек добавил, что РФ очень много средств вкладывает в свои вооруженные силы, вследствие этого их боеспособность заметно увеличивается.

Ранее сообщалось, что украинские власти удивились позиции Рютте по поводу вступления Украины в НАТО. Генсек заявил, что этот вопрос снят с повестки. В правительстве Зеленского сообщили, что продолжают рассчитывать на участие в Североатлантическом блоке.