Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал США не втягивать альянс в обсуждение присоединения Гренландии. Об этом он заявил на встрече с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме.

По мнению Рютте, этот вопрос должен оставаться вне пределов повестки дня Североатлантического альянса. Генсек НАТО отметил, что вместо этих обсуждений стоит сосредоточиться на проблемах растущего сотрудничества России и Китая, особенно в Арктике.

Рютте также выразил благодарность президенту США Дональду Трампу за его вклад в процесс примирения на Украине. Он отметил, что действия американского лидера сыграли важную роль в поддержке усилий по стабилизации ситуации в украинском государстве.

Ране Дональд Трамп объяснил необходимость присоединения Гренландии к США усилением международной безопасности. По словам американского лидера, на острове также спрятано множество ресурсов, которые смогли бы разрабатывать США.