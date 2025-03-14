Рютте заявил о категоричной позиции НАТО по Украине

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что вопрос о вступлении Украины в Североатлантический альянс больше не рассматривается. Такую позицию он выразил в интервью агентству Bloomberg.

В четверг, 13 марта, генсека НАТО в Белый дом пригласил президент США Дональд Трамп. Стороны обсуждали перспективы развития альянса, а также сотрудничество с Соединенными Штатами.

На видео, опубликованном изданием, Рютте утвердительно ответил на вопрос журналистов о том, действительно ли Трамп снял вопрос о вступлении Украины в альянс с повестки.

В конце сентября 2022 года глава киевского режима Владимир Зеленский подал заявку на ускоренное вступление Украины в НАТО. Йенс Столтенберг, который тогда занимал должность генсека Североатлантического альянса, заявил, что вступление Киева невозможно в условиях продолжающегося вооруженного конфликта.

Трамп ранее заявлял, что Украина не станет членом НАТО, несмотря на то, что Зеленский требовал от западных союзников принять страну в состав альянса. Глава киевского режима также называл членство в НАТО одним из условий прекращения конфликта.

По словам американского президента, именно стремление Украины интегрироваться в блок и стало одной из причин начала конфликта.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте высмеял бывшего президента США Джо Байдена на встрече с Дональдом Трампом.