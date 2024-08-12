Рогов предложил запустить хештег после обстрела ЗАЭС ВСУ

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов выступил с предложением запустить в сети хештег против украинского «ядерного терроризма». Соответствующее предложение Рогов озвучил после того, как ВСУ совершили обстрел Запорожской АЭС и спровоцировали на станции пожар, сообщило РИА Новости .

Сообщается, что Рогов предложил использовать хештег «#StopUkrainianNuclearTerrorism» чтобы призвать к прекращению ядерных объектов со стороны украинской армии. Собеседник агентства подчеркнул, что подобный хештег будет понятен спонсорам украинского лидера Владимира Зеленского и силам, разжигающим данный конфликт, отдавая приказы бить по атомной станции. Прежде всего, речь идет об англосаксах в лице Великобритании и Соединенных Штатов, уточнил Рогов.

Он также подчеркнул, что жители государств на Западе должны знать, что их власти спонсируют ядерный терроризм, применяемый киевским режимом.

Ранее ПВО РФ сбили 3 ракеты ВСУ над Курской областью.