Три ракеты ВСУ уничтожены в небе над Курской областью

Российские средства ПВО уничтожили 3 вражеских ракеты в воздушном пространстве Курской области. Соответствующее сообщение опубликовал врио губернатора области Алексей Смирнов в своих социальных сетях .

До этого в регионе был объявлен режим ракетной опасности. Врио губернатора также предупреждал местных жителей о работе ПВО в небе над Курском.

В своем посте он сообщил об успешном уничтожении трех вражеских снарядов в небе над областью. Он поблагодарил бойцов ПВО-подразделения и защитников отечественной границы за работу. Смирнов предупредил, что пока режим опасности не отменяется и призвал жителей не приближаться к окнам.

Накануне поступала информация о том, что корпорация «Ростех» разработала новейшую систему ПВО.