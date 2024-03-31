Рогов предложил Зеленскому план по переговорам для выхода на границы 2022 года

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский ранее в беседе с американскими журналистами допустил возможность начала переговоров с Россией, если украинские военные «выйдут на границы 2022 года». Также он призвал Запад устроить РФ полномасштабную «торговую блокаду».

Как считает сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов российской Общественной палаты Владимир Рогов, чтобы положить конец украинскому конфликту президенту Зеленскому необходимо для начала отвести ВСУ с новых регионов, оказавшихся на законных основаниях в России в 2022 году.

Затем, как считает Рогов, во всех украинских областях, вплоть до Закарпатья, нужно провести референдумы и спросить у местного населения, желают ли они жить в составе России.

«В дальнейшем, по мнению политика, переговорный процесс должен быть направлен на проведение референдумов в Харьковской, Одесской, Днепропетровской, Николаевской и вплоть до Львовской и Закарпатской областей. Жители вышеуказанных территорий примут решение, в составе какого государства им быть», — цитирует Рогова РИА Новости.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, который впоследствии стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров назвал главное условие для начала переговоров с Украиной.