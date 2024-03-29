Лавров назвал главное условие для начала переговоров с Украиной

Глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью «Известиям» назвал главное условие, при реализации которого между Россией и Украиной состоятся переговоры с целью мирного урегулирования вооруженного конфликта.

Спикер считает, что предложенная Украиной «формула Зеленского» не может быть реализована, потому что в ней не учтены причины начала СВО и последствия действий политического режима. Сергей Лавров поставил в пример документ, разработанный Китаем. В нем 12 пунктов, которые с дипломатической точки зрения предлагают реальные способы решения конфликта.

В документе, составленном китайскими партнерами, есть предложение аннулировать санкции. Спикер напомнил, что одиночные санкции против РФ вводились задолго до того, как началась специальная военная операция.

«В отличие от безумной с точки зрения дипломатических перспектив «формулы» Зеленского, этот китайский документ исходил из анализа причин происходящего и из необходимости их устранить. Этот план выстроен по логике «от общего к частному». Там констатируется «непорядок» в сфере безопасности в Европе и в мире, а также то, что причина этого беспорядка заключается в невыполнении Устава ООН — это и наша позиция», — сказал Лавров.

Позиция России относительно переговоров — обеспечение безопасности для России и Украины и равноправность. Это единственное условие для начала переговоров. Уже во время встречи необходимо учитывать несколько факторов: обстановку в зоне СВО и законные права мирных жителей Донбасса и Крыма, которые проголосовали за отсоединение от Украины.

Ранее Сергей Лавров высказал предположение, что Кишинев рассчитывает на военное решение ситуации в Приднестровье.