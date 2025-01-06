В городе Черкассы прогремела серия взрыва

В городе Черкассы и в окрестностях прогремели взрывы. Об этом сообщает украинский телеканал «Общественное».

Отмечается, что по всей территории Черкасской области с 00:31 (мск) звучали сигналы воздушной тревоги.

В ночь с 4 на 5 января взрывы прогремели в нескольких регионах Украины.

Сигналы воздушной тревоги слышали жители Хмельницкой и Черниговской областях.

Накануне взрывы прогремели в украинской столице. Мэр города Виталий Кличко заявил, что на левом берегу Киева зафиксировали полет «Шахедов». Также работала система ПВО.

Ранее сообщалось о том, что мощный взрыв произошел на военной базе ВСУ в Николаевской области.