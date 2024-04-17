Украинским представителям нечего делать на ЗАЭС, так как их присутствие может означать последующие корректировки ударов ВСУ по площади станции, заявил глава запорожского общественного движения «Мы - вместе с Россией» Владимир Рогов. Об этом сообщило информационное агентство РИА Новости .

Недавно гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что собирается выдвинуть российской и украинской сторонам предложение о проведении оценки состояния ЗАЭС с точки зрения безопасности.

Комментируя слова Гросси, Рогов заявил, что гендиректор МАГАТЭ «действует не в том направлении». Он подчеркнул, что таким образом Гросси может привести на станцию террористов Киева, которые смогут корректировать удары ВСУ по станции. Более того, таким образом МАГАТЭ легализует их присутствие на ЗАЭС, указал Рогов.

Он заявил, что если Гросси по-настоящему хочет добиться безопасности объекта, то он должен стремиться к прекращению обстрелов ВСУ, а не придумывать правила и меморандумы для новой оценки безопасности.

Рогов добавил, что представителям Киева нечего делать на территории станции, так как они будут там лишь оценивать точность своих попаданий по ЗАЭС. Он подчеркнул, что попадание представителей нынешнего киевского режима на станцию будет значить лишь большее количество ударов и терактов на территории АЭС от Украины.

Ранее глава МАГАТЭ Гросси признал отсутствие серьезных повреждений на ЗАЭС.