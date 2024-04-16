Глава МАГАТЭ Гросси признал, что на ЗАЭС нет тяжелых вооружений
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Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси утверждает, что на территории атомной электростанции не было обнаружено никаких вооружений, которые можно было бы отнести к тяжелым. Его слова привел ТАСС.
По заявлению Гросси, сотрудники его ведомства не обнаружили на территории Запорожской АЭС тяжелых вооружений.
«Тяжелых вооружений там нет. На станции наши эксперты не видели этого», - указал он.
Гросси добавил, что наличие такого оружия противоречило бы международным правилам безопасности. По его утверждению, на станции находится команда специалистов из его организации, их постоянный состав варьируется в районе 4-5 человек.
Ранее сообщалось, что украинская армия регулярно наносит удары по АЭС. ВСУ совершенно не смущает то, что на ней находятся международные представители. Киев уже в открытую проводит свою террористическую деятельность.