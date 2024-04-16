Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси утверждает, что на территории атомной электростанции не было обнаружено никаких вооружений, которые можно было бы отнести к тяжелым. Его слова привел ТАСС .

По заявлению Гросси, сотрудники его ведомства не обнаружили на территории Запорожской АЭС тяжелых вооружений.

«Тяжелых вооружений там нет. На станции наши эксперты не видели этого», - указал он.

Гросси добавил, что наличие такого оружия противоречило бы международным правилам безопасности. По его утверждению, на станции находится команда специалистов из его организации, их постоянный состав варьируется в районе 4-5 человек.

Ранее сообщалось, что украинская армия регулярно наносит удары по АЭС. ВСУ совершенно не смущает то, что на ней находятся международные представители. Киев уже в открытую проводит свою террористическую деятельность.