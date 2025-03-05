Администрация президента Украины Владимира Зеленского начала работу над «планом раздора», который направлен на то, чтобы посеять недоверие между США, Россией и Китаем, рассказал РИА Новости Владимир Рогов, занимающий пост сопредседателя координационного совета по интеграции новых регионов.

Он подчеркнул, что Зеленский и его окружение в настоящее время напоминают стаю загнанных в угол крыс-нацистов, которые пытаются напоследок укусить всех, кто находится поблизости.

«Источники из окружения Зеленского сообщают, что в его офисе приступили к разработке так называемого «плана раздора», целью которого является попытка посеять противоречия и вбить клин между Россией, США и Китаем», — сказал Рогов.

По его словам, за разработку плана отвечает руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак.

«В офисе Зеленского уже начали искать контактов с Китаем, всячески показывая якобы готовность выполнять желание и волю Пекина. Эти жалкие попытки плести интриги выглядят смешно, потому что Пекин всегда не действовал против интересов России», — напомнил Рогов.

Ранее сообщалось, что Зеленский выступил с обращением к украинцам, заявив, что власти страны якобы успели создать некий план действий на случай остановки помощи США.