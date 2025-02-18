Россия и США договорились о назначении послов в Москве и Вашингтоне

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил о достигнутых с Вашингтоном договоренностях о назначении послов в России и в США. Об этом глава дипломатического ведомства заявил по итогам двусторонних переговоров, которые прошли во вторник, 18 февраля, в Эр-Рияде.

По словам Лаврова, стороны также договорились устранить проблемы в работе посольств.

«Условились, что наши заместители в самое ближайшее время договорятся о встрече и рассмотрят необходимость устранения искусственных барьеров в работе посольств и других загранучреждений», — подчеркнул Лавров.

Об этом же заявили в пресс-службе Государственного департамента США. В заявлении официального представителя ведомства отмечается, что российская и американская стороны предпримут шаги для нормализации работы дипломатических миссией.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что Москва и Вашингтон договорились о возобновлении сотрудничества в полном объеме, в том числе по вопросам экономики и инвестирования.