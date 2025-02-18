Лавров сообщил о договоренностях РФ и США возобновить сотрудничество

Россия и США договорились о возобновлении сотрудничества в полном объеме, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Глава российского МИД подчеркнул, что на прошедших в Эр-Рияде переговорах Москва и Вашингтон также пришли к одному выводу о создании условий по мере урегулирования конфликта на Украине.

«Была большая заинтересованность в том, чтобы снять искусственные преграды на пути развития взаимовыгодного сотрудничества (России и США – ред.)», — добавил Лавров.

В то же время агентство Reuters сообщило, что Сергей Лавров и государственный секретарь США Марк Рубио, участвующий в переговорах от американской стороны, договорились о сотрудничестве в экономической сфере.

По данным источника, вопросы, в том числе инвестиционного характера, могут появиться между сторонами после завершения конфликта на Украине.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что появление войск НАТО на территории Украины является неприемлемым для Москвы.