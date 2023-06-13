Лукашенко заявил, что Белоруссия получила от России оружие, мощнее того, что американцы применили в Хиросиме и Нагасаки

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на территории республики находятся ракеты и бомбы, переданные Россией, которые в три раза мощнее, чем тем, которые американцы применили в Хиросиме и Нагасаки.

Об этом Лукашенко рассказал в интервью Ольге Скабеевой.

«Я у Путина уже требовал: «Верни мне ядерное оружие!». Не надо стратегическое, зачем? Мне же не с Америкой воевать. Тактического оружия вполне достаточно. «Искандер» бьет 500 километров и больше. У него боеголовка – ядерная», – рассказал президент Белоруссии.

Также глава республики отметил, что Белоруссия всегда была целью для врагов.

«Мы получили бомбы в три раза мощнее, чем бомба, ударившая по Хиросиме и Нагасаки. Это, ну я не знаю, под миллион человек погибнет сразу. Не дай бог применять это оружие», – добавил Лукашенко.

Он отметил, что в стране построено множество хранилищ для ядерного оружия. На сегодняшний день, по словам Лукашенко, 5-6 объектов было восстановлено. Также глава республики отметил, что Россия постепенно поставляют в страну такое оружие.

25 марта президент РФ Владимир Путин сообщил, что договорился с Александром Лукашенко о размещении на территории республики тактического ядерного оружия. Во время неформальном встречи лидеров двух стран, которая прошла в Сочи 9 июня, Путин заявил, что строительство сооружений для ядерных боеприпасов завершится 7-8 июля.