Раскрыто одно из условий России для прекращения огня на Украине

Для прекращения огня на Украине Россия настаивает на отказе Киева от планов вступления в Североатлантический альянс и прекращении размещения западных военных сил на украинской территории. Об этом сообщило агентство Reuters, ссылаясь на информированные источники, как о ключевых условиях для прекращения боевых действий.