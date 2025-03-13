Раскрыто одно из условий России для прекращения огня на Украине
Россия потребовала от Киева отказаться от членства в НАТО для прекращения огня
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Для прекращения огня на Украине Россия настаивает на отказе Киева от планов вступления в Североатлантический альянс и прекращении размещения западных военных сил на украинской территории. Об этом сообщило агентство Reuters, ссылаясь на информированные источники, как о ключевых условиях для прекращения боевых действий.
По данным агентства, эти требования были заранее доведены до сведения США и активно обсуждаются между Москвой и Вашингтоном на протяжении последних трех недель в рамках консультаций.
Ранее в Раде назвали Зеленского ненужным Европе вне украинского конфликта.