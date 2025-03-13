Президент Украины Владимир Зеленский без конфликта с Россией совершенно не нужен своим европейским союзникам. Такое мнение высказал Александр Дубинский, депутат Верховной рады. Запись об этом он сделал в своем телеграм-канале.

Депутат объяснил стремление украинского лидера затянуть военные действия с РФ. По его мнению, Зеленский не нужен никому в Европе вне поля конфликта.

«Подчеркну, без войны Зеленский не нужен Европе. Конец кровавой сценке», — указал он.

Ранее сообщалось, что представители украинской делегации, которые участвуют в переговорах с США, резко раскритиковали налет беспилотников ВСУ на Москву. Они заявили, что такой шаг Киева может сорвать всю встречу с американской командой.