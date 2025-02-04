У России есть планы собрать встречу Совета безопасности ООН, которая будет посвящена кризису на Украине. Об этом заявил Дмитрий Полянский, первый заместитель постоянного представителя РФ при этой организации. Его слова привело РИА Новости.

По утверждению Полянского, Россия и США не проводили никаких встреч по прекращению украинского конфликта в штаб-квартире Организации Объединенных Наций, которая находится в Нью-Йорке. В то же время Москва хочет собрать заседание Совбеза ООН.

«Россия планирует в середине февраля созвать встречу по украинскому кризису», — указал он.

Ранее о большом прогрессе в деле прекращения конфликта на Украине публично заявил Трамп. Его администрации якобы удалось добиться значительного прогресса на этом пути. Он также сообщил, что эту нелепую войну надо прекращать как можно скорее.