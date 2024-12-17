Трамп пообещал остановить конфликт на Украине до своей инаугурации

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что сделает все возможное для того, чтобы остановить вооруженный конфликт на Украине до инаугурации, то есть до 20 января 2025 года.

Он также призвал главу киевского режима Владимира Зеленского готовиться к заключению мира. Такое заявление Трамп сделал в ходе интервью представителям СМИ в своей резиденции Мар-а-Лаго.

С аналогичной просьбой он обратился и к российскому лидеру Владимиру Путину.

Как сообщает РИА Новости, команде Трампа удалось добиться небольшого прогресса по прекращению боевых действий на Украине, однако он признался, что остановка конфликта оказалась сложной задачей. Республиканец раскритиковал решение действующего президента США Джо Байдена разрешить ВСУ наносить удары вглубь России американским оружием.

Ранее сообщалось о том, что переехавший в Россию американец раскрыл мирный план Трампа по Украине.