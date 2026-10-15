Российские миллиарды в обмен на переговоры: США выдвинули идею Европе

Вашингтон предложил европейским странам изменить подход к замороженным российским активам и разблокировать часть средств, передав их под контроль американской структуры. Как сообщает Financial Times, инициатива обсуждалась на встрече в Майами на прошлой неделе. В переговорах участвовали представители США, Украины, Франции, Германии, Великобритании, Евросоюза и НАТО. Об этом пишет РИА Новости .

По информации издания, план представили спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер. Предполагается, что такой шаг может помочь возобновить мирные переговоры. Однако европейские представители не поддержали предложение. Идея также вызвала вопросы у Киева и ряда европейских столиц, отмечает газета.

Российские суверенные активы оказались заблокированы в 2022 году после начала специальной военной операции. По оценке Банка России, более €210 млрд хранятся в европейском депозитарии Euroclear. Вопрос о дальнейшем использовании этих средств остается одним из спорных пунктов в отношениях России и западных стран.

Москва, в свою очередь, ввела ответные ограничения. Активы инвесторов из недружественных государств, а также доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа «С». Распоряжаться этими средствами можно только с разрешения специальной правительственной комиссии.

При этом предложение США пока остается инициативой, о которой сообщает Financial Times. Издание не приводит сведений о том, что европейские страны согласились реализовать этот план.

Ранее ЕС и Исландия вошли в число крупнейших инициаторов санкций против России.