ЕС и Исландия вошли в число крупнейших инициаторов санкций против России

РИА Новости: число санкций против России превысило 35 тысяч

Политика

Количество санкций против России превысило 36 тыс. после введения Евросоюзом новых ограничений. По подсчетам РИА Новости на основе открытых данных, ЕС поднялся на второе место по числу введенных мер.

12 октября вступили в силу ограничения против 1 569 российских компаний, организаций и физических лиц, которых Совет ЕС связывает с российским военно-промышленным комплексом. В список вошли 826 юридических лиц и 743 человека.

По состоянию на 13 октября 2026 года лидером остаются США с примерно 7,4 тыс. санкций. На Евросоюз приходится около 5,2 тыс. ограничений, на Исландию, присоединяющуюся к мерам ЕС, — около 5 тыс.

Далее следуют Канада (4,4 тыс.), Швейцария (3,9 тыс.), Норвегия (2,8 тыс.), Великобритания (2,7 тыс.) и Новая Зеландия (2,1 тыс.). В десятку также входят Австралия и Япония.

Согласно анализу, около 97,5% ограничений введены с конца февраля 2022 года. Российские власти неоднократно заявляли, что экономика адаптировалась к санкционному давлению, а сами ограничительные меры наносят ущерб и странам, которые их вводят.

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