Так, по данным оборонного ведомства, подразделения группировки войск «Центр» значительно улучшили свое положение, нанеся поражение формированиям ВСУ в нескольких районах Донбасса. В результате действий ВС РФ противник потерял около 490 военнослужащих, а также лишился танка, боевого бронированного автомобиля, восьми автомобилей, пусковой установки ракетного комплекса реактивной системы HIMARS и орудия полевой артиллерии.

По информации Минобороны РФ, группировка ВС РФ «Днепр» достигла успехов в районах населенных пунктов Ольговка, Николаевка и Павловка, уничтожив около 60 украинских военнослужащих, а также боевую технику и склады боеприпасов.

Российские силы также активно используют средства воздушного и артиллерийского поражения. Так, ВС РФ уничтожили объекты инфраструктуры вооруженных формирований Украины, а именно — места запуска беспилотников, военные аэродромы, склады и пункты дислокации иностранных наемников.

В зоне поражения оказались пять управляемых ракет «Нептун», шесть авиационных бомб JDAM, два реактивных снаряда HIMARS и 524 беспилотника самолетного типа.

Всего, по данным оборонного ведомства, с начала проведения спецоперации на Украине ВС РФ удалось уничтожить 662 самолета, 283 вертолета, более 56 тыс. БПЛА, 605 зенитных ракетных комплексов (ЗРК), более 23 тыс. танков и бронированных машин, больше тысячи реактивных систем залпового огня, больше 24 тыс. единиц полевой артиллерии и более 35 тыс. единиц специальной техники.

Ранее телеграм-канал SHOT сообщил, что в Саранске (Мордовия) начался пожар после налета беспилотников.