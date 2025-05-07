Жители Саранска заявили о массированной атаке БПЛА и пожаре в городе

Утром 7 мая на Саранск произошел налет беспилотников. Местные жители сообщают о взрывах и пожаре. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

Местные жители утверждают, что сирена воздушной тревоги прозвучала в шестом часу утра. После этого в одном из промышленных районов Саранска гремели сильные взрывы. Вслед за этим на Химмаше, в районе одного из предприятий, разгорелся пожар.

Другие СМИ говорят об еще одном пожаре, который начался в другом месте. Официальной информации о налете БПЛА на Саранск пока не поступало, по этой причине нет данных о пострадавших.

Ранее сообщалось, что силы ПВО отразили атаку пяти дронов, летевших в направлении Москвы. На протяжении вечера 6 мая и последующей ночи ВСУ запускали беспилотники в сторону российской столицы небольшими партиями, этим ударам успешно противостояли дежурные средства ПВО.