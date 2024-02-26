Российские военные впервые поразили американский танк M1 Abrams

По информации источника, это произошло на Авдеевском направлении. В сообщении уточнили, что передвижение танка заметили в Бердычах. Тогда военнослужащие 15-й отдельной мотострелковой бригады атаковали движущиеся цели.

Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что к северо-западу от Авдеевки были замечены американские танки Abrams. 24 февраля российские военкоры в своих соцсетях сообщили, что ВС РФ удалось уничтожить бронемашину на базе танка M1 Abrams под Авдеевкой.

17 февраля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что украинские военнослужащие покидают Авдеевку в стратегических целях. В этот же день министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил Верховному главнокомандующему, российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Авдеевки.

M1 Abrams — основной боевой танк США, серийный выпуск которого начался в 1980-м году. Он стоит на вооружении армии и морской пехоты США, а также вооруженных сил Египта.

США передали Украине танки Abrams в сентябре 2022 года. В общей сложности на вооружение ВСУ должны были поступить 31 единиц таких танков.

Ранее мы сообщали, что российские военнослужащие обманули украинский дрон, благодаря чему спасли своего товарища.