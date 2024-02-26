Лейтенант ВС России рассказал, как российские военные обхитрили дрон ВСУ и спасли товарища

Министерство обороны РФ опубликовало интервью с лейтенантом ВС РФ Василием Башковым, который рассказал о том, как российские военные обхитрили украинский дрон и спасли товарища.

Фрагмент беседы с Башковым оборонное ведомство опубликовало в своих соцсетях. В нем лейтенант рассказал, что российские солдаты прикинулись неживыми, благодаря чему украинский беспилотник покинул локацию с ними. Именно это и помогло спасти раненного сослуживца.

«Рядом была воронка от взрыва снаряда и непонятная дыра. (...) Мы дали [раненому] возможность покурить, и в этот момент начался новый обстрел. (...) Коптер думал, что мы погибли, и улетел. (...) Пользуясь случаем мы быстренько подхватились и начали дальше передвигаться», — рассказал Башков.

Он отметил, что такой поступок заслуживает уважения и вызывает гордость за российскую армию.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Ее главные цели заключаются в денацификации и демилитаризации соседнего государства, а также в защите мирного населения ДНР и ЛНР. Впоследствии эти территории, а также территории Запорожской и Херсонской областей стали частью РФ.

Ранее мы сообщали, что российские военные на багги спаслись от вражеского беспилотника в зоне проведения СВО. Вражеский дрон целился в российских солдат, но те, маневрируя, успешно передвинулись в другую местность.