Российский посол раскрыл масштабы поставок вооружений Киеву со стороны Швеции

Швеция поставила Украине вооружений на сумму около $8,2 млрд, включая самолеты дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО), бронетранспортеры (БТР), боевые машины пехоты (БМП), танки, артиллерийские системы и боеприпасы. Об этом в интервью РИА Новости рассказал посол РФ в Стокгольме Сергей Беляев.

По его словам, после начала специальной военной операции (СВО) на Украине шведские власти выделили из бюджета страны в общей сложности $9,5 млрд, большинство из которых — исключительно военная помощь.

Беляев отметил, что Стокгольм поставил Киеву «серьезное вооружение», среди которого также есть боевые катера, танки и гранатометы. Он подчеркнул, что в Швеции тема нанесения существенного урона России стоит чуть ли не на первом месте.

«К сожалению, шведское общество, накаченное пропагандой местных СМИ о мнимой российской угрозе, в большинстве своем поддерживает такую линию своего правительства. Несмотря на весьма неблагоприятные экономические последствия антироссийской политики, изменить эту тенденцию в обозримом будущем будет весьма трудно», — подчеркнул Беляев.

Российская сторона неоднократно заявляла, что поставки любого типа вооружений Украине не только оттягивают мирное урегулирование конфликта, но и «разжигают» его еще больше. Министерство иностранных дел (МИД) РФ направляло ноту протеста западным странам в связи с непрекращающейся поставкой оружия и боеприпасов Киеву, однако никакой реакции на это не последовало.

Ранее военный эксперт Александр Перенджиев заявил, что Россия может жестко ответить на поставки дальнобойного оружия Украине.