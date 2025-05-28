Россия может жестко ответить на поставки дальнобойных ракет Украине

Военный эксперт Александр Перенджиев в беседе с Инфо24 заявил , что Москва предпримет решительные меры в случае передачи Киеву европейских ракет Taurus с дальностью до 600 км.

Серьезные последствия могут последовать за заявлением канцлера ФРГ о снятии ограничений на использование западного вооружения против территории России.

Перенджиев не исключил, что ответные действия РФ могут затронуть военные объекты в Германии, Франции и Великобритании. Эксперт подчеркнул, что усиление поставок оружия Украине сорвет мирные переговоры и приведет к эскалации конфликта.

«Немецкие Taurus имеют больший радиус действия и более продвинутые характеристики, однако я уверен, что российские военные справятся и с этими ракетами <...> Я уверен, что Россия даст жесткий ответ на враждебные действия ЕС», — отметил Перенджиев.

Ранее эксперты заявили, что при ударе вглубь РФ ответные действия будут направлены на ФРГ.