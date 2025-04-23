Рубио раскритиковал устройство НАТО

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил о необходимости трансформации НАТО в полноценный оборонительный альянс, подчеркнув, что этот союз не должен служить лишь интересам Соединенных Штатов и «горстке младших партнеров». Таким мнением он поделился в интервью порталу The Free Press.

Рубио отметил, что для эффективного функционирования НАТО важно, чтобы все его участники выполняли свои обязательства.

«Полагаю, что альянсы — это всегда хорошо. Возможность вступить в оборонительный альянс с передовыми экономиками и развитыми вооруженными силами — это фактор, умножающий силу Соединенных Штатов. Так что, безусловно, НАТО в наших интересах», — сказал Рубио.

Госсекретарь США выразил обеспокоенность по поводу нынешнего уровня военных расходов ряда стран-партнеров. Рубио привел в пример государства, тратящие на оборону лишь 1-1,2% своего валового внутреннего продукта (ВВП).

«Это показывает зависимость этих стран, а не истинное партнерство в альянсе», — отметил он, подчеркивая, что НАТО должно быть союзом, где все участники несут равную финансовую ношу.

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Майкл Уолтц отметил, что администрация Дональда Трампа требует от союзников повысить военные расходы до 2% от ВВП к следующему саммиту НАТО в июне.

Трамп ранее настойчиво поднимал вопрос о необходимости увеличения оборонных расходов до 5% для европейских государств-членов альянса.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США хотят предотвратить потенциальный конфликт с Китаем.