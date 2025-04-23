Рубио заявил, что США хотят предотвратить потенциальный конфликт с Китаем

Администрация США прилагает усилия для того, чтобы избежать возможного вооруженного конфликта с Китаем. Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио в интервью The Free Press.

Рубио подчеркнул необходимость обеспечения достаточной силы США для того, чтобы Китай понимал последствия войны с Соединенными Штатами.

«Мы хотим предотвратить войну с Китаем тем, что будем достаточно сильными, чтобы заставить их понять, что они никогда не смогут выиграть войну против Соединенных Штатов. Война с КНР была бы ужасным событием», — сказал Рубио.

По его словам, руководство страны активно работает над укреплением своих военно-экономических позиций.

Торговое противостояние между Соединенными Штатами и Китаем стало одной из главных тем мировых экономических отношений в последние годы. Оно затрагивает не только экономические интересы обеих стран, но и политические, технологические и военные аспекты.

Противостояние началось в 2018 году, когда администрация президента США Дональда Трампа ввела высокие тарифы на китайские товары, обвинив Китай в не честных торговых практиках, включая кражу интеллектуальной собственности и финансовые субсидии для местных компаний. Китай, в ответ, наложил тарифы на американские товары.

Трамп, вернувшись к власти в 2025 году, продолжил тарифное давление на Китай, увеличив пошлины на товары из КНР до 145%. Пекин ввел аналогичные ответные меры.

Ранее NBC News сообщило, что президент США Дональд Трамп пообещал быть очень любезным на переговорах с Китаем о тарифах.