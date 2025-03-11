Рубио: Украина заявила о готовности пойти на прекращение огня

Украина согласилась на прекращение огня, сообщил государственный секретарь США Марко Рубио по итогам переговоров с украинской делегацией в Саудовской Аравии.

По его словам, теперь Вашингтон ожидает ответа от Москвы.

«Президент Трамп ясно дал понять, что он хочет мира. Поэтому мы хотим увидеть его как можно скорее», — сказал Рубио.

Во вторник, 11 марта, в Джидде состоялись переговоры между американской и украинской делегациями. От Киева присутствовали министр иностранных дел Украины Андрей Андрей Сибига, руководитель офиса президента Андрей Ермак и министр обороны Рустем Умеров.

США представляли Рубио и специальный посланник президента США Дональда Трампа Майкл Уолтц.

Трамп не раз заявлял, что добивается мирного разрешения конфликта на Украине. Он также называл себя миротворцем и призывал Киев и Москву к скорейшему разрешению ситуации.

Президент России Владимир Путин заявлял, что Кремль готов сесть за стол переговоров с Украиной, однако, подчеркивал российский лидер, глава киевского режима Владимир Зеленский на законодательном уровне запретил любые контакты с Москвой.

Ранее сообщалось, что Украина согласилась на временное перемирие с Россией в течение 30 дней.