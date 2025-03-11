Украина согласилась на предложение США о прекращении огня на 30 дней

В совместном заявлении Украины и США по итогам переговоров в Джидде говорится о том, что Украина готова принять предложение Америки о 30-дневном прекращении огня. Об этом пишет ТАСС.

В сообщении указано, что Украина выразила готовность принять предложение американцев и немедленно ввести режим временного прекращения огня на 30 дней. При этом данный режим может быть продлен при взаимном согласии и выполнении всех условий.

Стало известно, что США доведут до России тот факт, что взаимность со стороны РФ в этом процессе будет ключом к достижению мира.

При этом Украина ночью на вторник нанесла массированный удар по российским регионам. Эксперты считают, что это может быть сигнал перед важными переговорами.