«С трудом скрывала радость»: выяснилось, кто будет финансировать Юлию Навальную

Юлия Навальная после смерти мужа записала видеообращение, в котором пообещала продолжить его дело. Женщина заявила, что будет «бороться за страну».

Может ли вдова Алексея Навального* получать финансирование из-за рубежа, как это было в случае с ее мужем, рассказал политолог и гендиректор ООО «Институт коммуникационного менеджмента» Вадим Сипров.

«Никаких сомнений в том, что ее финансирует Запад, не было, нет и не может быть. Всех оппозиционеров в странах, которые проводят курс, невыгодный для коллективного Запада, финансируют с целью подготовки цветных революций. Это общеизвестно так же, как и круг спонсоров: спецслужбы, бизнесмены глобалистского толка, аффилированные с государственными структурами фонды», — объяснил собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

То, что среди лидеров российской несистемной оппозиции появится Юлия Навальная, сообщил эксперт, стало понятно буквально в первые же минуты после известия о смерти ее мужа.

«Первым в данном контексте Навальную упомянул премьер-министр Великобритании Риши Сунак, который поспешил принести ей соболезнования, а потом уже и всему российскому народу, судьбой которого он вдруг неожиданно озаботился. Буквально через час Навальная как бы невзначай оказалась на трибуне форума в Мюнхене», — отметил Сипров.

Сразу после этого Навальная встретилась со Светланой Тихановской, что, по мнению эксперта, дает понять, что Запад продолжает действовать по шаблону: как и в Белоруссии, в России символом оппозиции пытаются сделать «глубоко несчастную женщину», чей муж якобы «страдает за интересы страны».

«На трибуне мюнхенской конференции Навальная вела себя далеко не так, как должна бы вести себя жена, которая буквально пару часов назад узнала, что овдовела. Напротив, она с трудом скрывала радость, улыбалась. Это, конечно, говорит о моральном облике «людей с хорошими лицами», которые делают вид, что борются за все хорошее и против всего плохого. На самом деле они просто делят источники западного финансирования», — подчеркнул аналитик.

Идейная основа либерализма, напомнил он, это крайний индивидуализм, в том числе и личный комфорт. Поэтому ждать, что Навальная вернется в Россию и пойдет на всяческие муки, будет готова отправиться в тюрьму, не стоит.

«Скорее всего, она будет точно так же, как и Тихановская, из-за рубежа изображать этакого лидера оппозиции в изгнании», — подытожил Сипров.

Ранее выяснилось, кому была выгодна смерть Навального*.

*внесен в перечень экстремистов и террористов