«Случилась вовремя»: выяснилось, кому была выгодна смерть Навального*
Правовед Рожнов: гибель Навального* крайне выгодна США и Украине
Фото: [t.me/navalny]
Оппозиционный политик Алексей Навальный*, осужденный за экстремизм и отбывающий наказание в ИК-3 «Полярный волк», неожиданно скончался. По предварительной информации, причиной его смерти стал оторвавшийся тромб.
Преподаватель истории государства и права России Финансового университета при правительстве РФ Артемий Рожнов рассказал нам, кому могла быть выгодна смерть оппозиционера.
«Какими бы ни были истинные причины смерти Навального*, нет никаких сомнений в том, что сам факт его скоропостижной кончины будет на полную катушку использоваться Западом против России. Вся медиамашина США и их союзников в ближайшее время будет единым фронтом настойчиво продвигать безальтернативный тезис о том, что смерть «лидера российской оппозиции» носила якобы исключительно насильственный характер и являлась не чем иным, как ликвидацией», — заявил собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».
Он считает, что одним из главных нарративов в западных СМИ сейчас станет именно «убийство» Навального* «по заказу», устранение «опасных политических конкурентов» президента. Однако настоящую выгоду от гибели оппозиционера получат именно противники России.
«Смерть Навального* именно сейчас крайне выгодна США, их сателлитам и Украине. Случилась она как нельзя вовремя, потому что позволяет хотя бы отчасти перекрыть очевидно негативный для антироссийской пропаганды фон от интервью Путина Такеру Карлсону», — подчеркнул Рожнов.
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*внесен в перечень экстремистов и террористов