«Какими бы ни были истинные причины смерти Навального*, нет никаких сомнений в том, что сам факт его скоропостижной кончины будет на полную катушку использоваться Западом против России. Вся медиамашина США и их союзников в ближайшее время будет единым фронтом настойчиво продвигать безальтернативный тезис о том, что смерть «лидера российской оппозиции» носила якобы исключительно насильственный характер и являлась не чем иным, как ликвидацией», — заявил собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».