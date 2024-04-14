Сальдо: ВСУ готовят Херсон к уличным боям

Подразделения ВСУ ведут подготовку подконтрольного им города Херсона к будущим уличным боям с российскими ВС. Об этом информационному агентству РИА Новости сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

По словам губернатора, вражеская армия занимается постройкой укреплений, состоящих из бетона, мешков с песком и подручных материалов. Он уточнил, что речь идет о блокпостах и баррикадах на 2-х и 3-х линиях улиц от Днепра.

Укрепления строятся не по всему городу, но на нескольких самых главных направлениях, сообщил Сальдо. По его словам, противник учитывает вероятность того, что российские ВС будут штурмовать город со стороны реки. Под оборону противником также были приспособлены позиции, расположенные в многоквартирных домах, сообщил он.

Тем не менее российской стороне об обороне противника все хорошо известно, и в ходе освобождения города, данная информация будет учтена, заключил Сальдо.

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