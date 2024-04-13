Репке: 90% территорий на Украине беззащитны перед Россией

Российская сторона практически полностью уничтожила вражескую систему ПВО в ходе конфликта на территории Украины. Подавляющая часть украинских территорий оказались беззащитными перед российскими ударами. Соответствующее заявление сделал немецкий журналист Юлиан Репке в своих социальных сетях .

В опубликованном посте журналист заявил об уничтожении украинской противовоздушной системы благодаря действиям армии России. Он подчеркнул, что в некоторых частях государства еще могут работать системы ПВО. Тем не менее около 90% украинских территорий остались беззащитными на текущий момент перед российскими ударами, добавил Репке.

«Без сарказма и иронии: украинской ПВО пришел конец», — заключил журналист.

Накануне поступала информация о том, что украинская армия нанесла удар по окраине города Луганск при помощи ракет.