Салливан: США все еще считают возможной победу Украины

Политика

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Администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена все еще убеждена в том, что Украина может одержать военную победу в текущем конфликте. Соответствующее заявление сделал помощник американского лидера по нацбезопасности Джейк Салливан в беседе с телевизионным каналом NBC.

Таким образом помощник президента США дал ответ на вопрос о перспективах текущего конфликта на территории Украины. Он подчеркнул, что руководство Соединенных Штатов по-прежнему верит в вероятность победы Киева в данном противостоянии.  

Салливан выразил мнение, украинские ВС могут продвинуть фронт вперед и вернуть себе утраченные ранее территории, но только при условии, что им будут предоставлены необходимые ресурсы.

Накануне Салливан заявил, что российская экономика показала свою устойчивость к санкциям.

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