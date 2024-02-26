Салливан: США все еще считают возможной победу Украины

Администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена все еще убеждена в том, что Украина может одержать военную победу в текущем конфликте. Соответствующее заявление сделал помощник американского лидера по нацбезопасности Джейк Салливан в беседе с телевизионным каналом NBC .

Таким образом помощник президента США дал ответ на вопрос о перспективах текущего конфликта на территории Украины. Он подчеркнул, что руководство Соединенных Штатов по-прежнему верит в вероятность победы Киева в данном противостоянии.

Салливан выразил мнение, украинские ВС могут продвинуть фронт вперед и вернуть себе утраченные ранее территории, но только при условии, что им будут предоставлены необходимые ресурсы.

Накануне Салливан заявил, что российская экономика показала свою устойчивость к санкциям.