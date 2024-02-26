Салливан: экономика РФ продемонстрировала свою устойчивость

Экономика России продемонстрировала устойчивость к западному давлению, которому для достижения желаемого результата нужно продолжать вводить санкции и следить за тем, чтобы они соблюдались. Соответствующее заявление сделал советник президента Соединенных Штатов по нацбезопасности Джейк Салливан в беседе с телевизионным каналом Fox News.