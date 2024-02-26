Салливан: экономика РФ продемонстрировала свою устойчивость
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Экономика России продемонстрировала устойчивость к западному давлению, которому для достижения желаемого результата нужно продолжать вводить санкции и следить за тем, чтобы они соблюдались. Соответствующее заявление сделал советник президента Соединенных Штатов по нацбезопасности Джейк Салливан в беседе с телевизионным каналом Fox News.
В эфире телеканала Салливан признал, что экономика РФ оказалась устойчивой в вопросе обеспечения своей военной машины. Он призвал продолжать попытки нанести ей ущерб и уменьшить российские возможности к ведению боевых действий.
«Таково наше намерение», – подчеркнул советник американского президента.
Ранее президент Соединенных Штатов объявил о введении полутысячи новых санкций в отношении России.