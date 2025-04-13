Самопровозглашенная власть Сомалиленда потребовала от Трампа признания в обмен на порт

Отмечается, что в качестве условия власти Сомалиленда предлагают арендовать порт и взлетно-посадочную полосу (ВПП), что, по их мнению, поможет укрепить международные связи и привлечь инвестиции.

Вместе с тем, администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность закрытия посольства в Могадишу из-за угроз безопасности для дипломатов.

28 марта издание Semafor сообщило о потенциальной сделке между Сомали и США, которая включает аренду портов и авиабаз, находящихся под контролем Сомалиленда и фактически неподконтрольных центральному правительству Сомали.

Сомали утратило статус единого государства в 1991 году после свержения режима Сиада Барре. В настоящее время международное сообщество признает лишь федеральное правительство, которое контролирует столицу Могадишо и несколько соседних районов. Остальная часть страны находится под управлением непризнанных государственных образований или самоуправляемых территорий.

На севере территории располагается Республика Сомалиленд, не получившая международного признания, но рассматриваемая как часть Федерации Сомали. Восточная часть страны охватывает регион Пунтленд, который объявил о своей автономии в 1998 году.

Ранее президент США Дональд Трамп прокомментировал контакты Соединенных Штатов и Ирана. Он охарактеризовал прогресс переговоров между сторонами как «хороший».