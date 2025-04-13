Трамп дал оценку переговорам США и Ирана

Президент США Дональд Трамп позитивно оценил ход переговоров с Ираном, подчеркнув их значимость для международной безопасности. Прошедшую 12 апреля встречу в Омане американский лидер прокомментировал журналистам на борту своего самолета, передает CNN-TV18.

По словам Трампа, второй этап переговоров между Вашингтоном и США запланирован на 25 апреля.

«Переговоры идут хорошо, однако важно понимать, что это ничего не значит без достижения конкретных целей», — отметил Трамп.

Президент добавил, что предпочитает сосредоточиться на результатах переговоров, нежели на их обсуждении.

На прошедшей встрече иранскую делегацию возглавил министр иностранных дел Аббас Арагчи, а то время как американскую команду представлял специальный посланник президента США Стивен Уиткофф.

Основными темами обсуждения стали ядерная программа Ирана и возможные пути снятия санкций, которые оказывают давление на экономику страны.

Ранее президент США Дональд Трамп оценил прогресс по переговорам по Украине.