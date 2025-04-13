Трамп дал оценку переговорам США и Ирана
Трамп: переговоры с Ираном идут хорошо
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Президент США Дональд Трамп позитивно оценил ход переговоров с Ираном, подчеркнув их значимость для международной безопасности. Прошедшую 12 апреля встречу в Омане американский лидер прокомментировал журналистам на борту своего самолета, передает CNN-TV18.
По словам Трампа, второй этап переговоров между Вашингтоном и США запланирован на 25 апреля.
«Переговоры идут хорошо, однако важно понимать, что это ничего не значит без достижения конкретных целей», — отметил Трамп.
Президент добавил, что предпочитает сосредоточиться на результатах переговоров, нежели на их обсуждении.
На прошедшей встрече иранскую делегацию возглавил министр иностранных дел Аббас Арагчи, а то время как американскую команду представлял специальный посланник президента США Стивен Уиткофф.
Основными темами обсуждения стали ядерная программа Ирана и возможные пути снятия санкций, которые оказывают давление на экономику страны.
Ранее президент США Дональд Трамп оценил прогресс по переговорам по Украине.