«Самоубийство западной цивилизации»: Дмитриев высказался о событиях во Франции

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев прокомментировал массовые протесты и погромы во Франции. Он связал происходящее с миграционной политикой европейских властей и назвал ситуацию «самоубийством западной цивилизации», пишет ТАСС .

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава РФПИ Кирилл Дмитриев связал беспорядки во Франции с миграционной политикой властей. Происходящее он назвал «самоубийством западной цивилизации».

Свою оценку Дмитриев опубликовал в соцсети X, комментируя пост блогера Марио Науфала с кадрами массовых акций в Париже. Он также отреагировал на другие публикации о происходящем во Франции.

По мнению главы РФПИ, проблемы западных стран связаны с неспособностью признавать и исправлять ошибки в сфере миграции, энергетики и внешней политики, в том числе в вопросах разжигания войн.

Ранее массовые протесты во Франции против роста стоимости жизни сопровождались столкновениями с полицией, погромами и поджогами. Власти страны заявили о намерении привлечь участников беспорядков к ответственности.