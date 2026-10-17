Беспорядки во Франции: сотни задержанных и десятки пострадавших силовиков

Во Франции массовые протесты против роста стоимости жизни переросли в беспорядки и погромы. По данным министра внутренних дел Лорана Нуньеса, пострадали 60 сотрудников правоохранительных органов, около 400 человек задержали. В нескольких городах произошли поджоги и нападения на общественные здания, пишет РИА Новости со ссылкой на BFMTV.

Массовые протесты против повышения стоимости жизни во Франции 17 октября сопровождались столкновениями с полицией, погромами и пожарами. По последним данным главы МВД страны Лорана Нуньеса, травмы получили 60 сотрудников сил безопасности. Двое из них потеряли сознание и были доставлены в больницу. Об этом министр сообщил на пресс-конференции, которую транслировал телеканал BFMTV.

В субботних акциях по всей стране, согласно приведенным Нуньесом данным, участвовали около 550 тысяч человек. Из них примерно 110 тысяч вышли на улицы Парижа. На фоне протестов отдельные группы демонстрантов начали громить магазины, поджигать автомобили и остановки общественного транспорта. Для разгона участников беспорядков полиция использовала слезоточивый газ, шумовые гранаты и водометы.

Столкновения затронули и общественные здания. В Лиможе, Марселе и Лилле радикалы проникли в мэрии. В Лиможе на первом этаже муниципального здания начался пожар, который распространился на крышу. В Лионе был разграблен и подожжен туристический офис.

По предварительной информации МВД Франции, в ходе беспорядков задержали около 400 человек. Обстановка в ряде городов потребовала вмешательства правоохранительных органов. Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал привлечь к ответственности участников погромов.

Протесты были направлены против роста цен и увеличения расходов на жизнь. Однако в некоторых местах акции переросли в насилие и порчу имущества. Все приведенные данные о числе пострадавших и задержанных являются предварительными.

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