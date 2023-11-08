Санкции и национализация: как Москва может ответить на передачу российского имущества Украине

Комитет по иностранным делам палаты представителей конгресса США поддержал законопроект, который предусматривает передачу Украине российских активов. Такое решение было принято на заседании комитета, которое проходило накануне.

Как считает политолог Георгий Федоров, у России на текущий момент нет никаких практических рычагов давления на США, поэтому жесткого ответа Москвы на решение конгресса ждать не стоит.

«Возможно, какие-то американские компании, которые у нас здесь присутствуют, национализируют. Возможно, каких-то партнеров, которые в США работают, тоже подвергнут давлению, но глобально Соединенные Штаты Америки в этом отношении для нас не очень уязвимы», — пояснил эксперт в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Собеседник уточнил, что РФ может попытаться повлиять на Америку через дипломатические отношения.

«Еще один путь — международные институты, ООН и так далее. Можно также вместе с Китаем что-то придумать. Мы можем тоже вводить санкции, можем там каких-то чиновников, бизнесменов, граждан США, так скажем, третировать или на них оказывать давление, но не более того», — подытожил эксперт.

Ранее Лавров сообщил, что США закупают у России уран, несмотря на все санкции.