В то время, как Соединенные Штаты пытаются принудить все государства в мире к бойкоту товаров из РФ, они сами приобретают критически важные для них материалы.

Министр иностранных дел напомнил, что Америка по-прежнему покупает у российских производителей некоторые крайне важные для них компоненты, например, уран.

«Заставляя ЕС отказаться от всего российского, Вашингтон продолжает при этом покупать у России уран и другие критические материалы», - указал он во время проведения посольского круглого стола по вопросам Украины.

Его слова привели РИА Новости. При этом, по мнению Сергея Лаврова, законы США о санкциях являются крайне эгоистичными. Они направлены на отказ Европы от дешевого российского сырья и приобретение дорогих американских энергоносителей.