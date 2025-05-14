Сауленко досрочно покинул должность главы администрации Бердянска

В связи с переходом на новую должность Александр Сауленко, возглавлявший администрацию Бердянска в Запорожской области, ушел в отставку. Об этом проинформировал губернатор региона Евгений Балицкий в своем телеграм-канале.

Балицкий сообщил, что заявление Сауленко о сложении полномочий было рассмотрено депутатами городского совета. Временно исполняющим обязанности главы администрации назначен Андрей Ковганко.

Губернатор выразил благодарность Сауленко за его труд, мужество и преданность, отметив, что его профессиональные качества будут востребованы и в дальнейшем.

До назначения Ковганко занимал пост заместителя главы Бердянска, отвечая за социальную сферу. Он является отставным полковником и депутатом законодательного собрания Запорожской области.

Бердянск находится на юге Запорожской области, на северном берегу Азовского моря, в начале Бердянской косы. Восточная граница города проходит рядом с территорией ДНР. В городе функционируют железнодорожный и автобусный вокзалы, а также морской торговый порт.

Ранее сообщалось, что мэр Батуми Чиковани поблагодарил правящую в Грузии партию и подал в отставку.