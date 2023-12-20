Верховный суд Колорадо постановил, что бывший президент США Дональд Трамп не имеет права участвовать в новых выборах, пишут американские СМИ. По мнению политолога Сергея Разгуляева, этот шаг является ущемлением прав миллиардера и демонстрацией «американской демократии во всей красе».

Впрочем, уточнил он, даже если Трампу полностью запретят бороться за кресло президента США, выход всегда найдется.

«Приглашаем Дональда Джоновича приехать в гостеприимную Россию, которая никогда не нарушит его прав и свобод. Получит российское гражданство, будет трудиться на благо и процветание нашей Родины. Господин Трамп — миллиардер, прекрасный хозяйственник», — рассказал эксперт в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По его словам, можно послать республиканца развивать дальние регионы России, поднимать сельское хозяйство и промышленность.

«В остальном, он может заниматься тем, что его душе угодно. Например, как Джефф Монсон — пойти в местную власть. Тем более, что Дональд Джонович зарекомендовал себя на посту президента США как великолепный управленец. В отличие от его преемника Джо Байдена, который вряд ли уже сможет сосчитать дважды два, а самолетные трапы — и вовсе его главное проклятие», — пояснил политолог.

Разгуляев отметил, что жители России будут только рады видеть в своих рядах столь выдающегося нового гражданина.

«Сдалась вам эта Америка. Пусть приезжает. Не обидим, встретим, как полагается», — пообещал эксперт.

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