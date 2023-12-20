«Сдалась вам эта Америка»: Трампу предложили переехать в Россию и заняться хозяйством
Политолог Разгуляев пригласил экс-президента США Трампа в Россию
Фото: [AP/TASS]
Верховный суд Колорадо постановил, что бывший президент США Дональд Трамп не имеет права участвовать в новых выборах, пишут американские СМИ. По мнению политолога Сергея Разгуляева, этот шаг является ущемлением прав миллиардера и демонстрацией «американской демократии во всей красе».
Впрочем, уточнил он, даже если Трампу полностью запретят бороться за кресло президента США, выход всегда найдется.
«Приглашаем Дональда Джоновича приехать в гостеприимную Россию, которая никогда не нарушит его прав и свобод. Получит российское гражданство, будет трудиться на благо и процветание нашей Родины. Господин Трамп — миллиардер, прекрасный хозяйственник», — рассказал эксперт в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».
По его словам, можно послать республиканца развивать дальние регионы России, поднимать сельское хозяйство и промышленность.
«В остальном, он может заниматься тем, что его душе угодно. Например, как Джефф Монсон — пойти в местную власть. Тем более, что Дональд Джонович зарекомендовал себя на посту президента США как великолепный управленец. В отличие от его преемника Джо Байдена, который вряд ли уже сможет сосчитать дважды два, а самолетные трапы — и вовсе его главное проклятие», — пояснил политолог.
Разгуляев отметил, что жители России будут только рады видеть в своих рядах столь выдающегося нового гражданина.
«Сдалась вам эта Америка. Пусть приезжает. Не обидим, встретим, как полагается», — пообещал эксперт.
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