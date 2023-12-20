«Гражданская война неизбежна»: выяснилось, к чему приведет давление на Трампа в США

Верховный суд Колорадо вынес решение о том, что Дональд Трамп не имеет права участвовать в выборах президента США. Решение распространяется только на территории штата и должно вступить в силу 4 января. Об этом сообщила американская телерадиосеть CBS.

По словам политолога Вадима Сипрова, у Трампа есть совсем немного времени, чтобы опротестовать решение Верховного суда Колорадо. Но республиканцы из его штаба и однопартийцы в Конгрессе надеются, что Верховный суд Соединенных Штатов поможет бывшему президенту.

«Команда Дональда Трампа уже заявила о том, что решение Верховного суда штата Колорадо будет обжаловано в Верховном суде США. Само по себе решение направлено на исключение Трампа из избирательного процесса в Колорадо, что выглядит опасно и безответственно», — пояснил Сипров в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Эксперт считает, что политическая система США разбалансирована, и любое действие может обострить политические конфликты и привести к жесточайшему кризису.

«Часть третья 14 поправки Конституции Соединенных Штатов, к которой апеллировали в Верховном суде Колорадо, была принята после Гражданской войны в интересах Вашингтона. Она позволила отрешить от власти огромное количество квалифицированных специалистов и управленцев из южных штатов», — отметил собеседник.

Отмена решения суда Колорадо был бы наилучшим исходом в этой ситуации, подчеркнул политолог. В худшем случае возможно обострение кризиса, углубление раскола между штатами и образование самостоятельной конфедерации республиканских штатов.

«Большинство избирателей здесь консервативны, поддерживают Трампа и его политическую программу, поэтому вопрос о несогласии с Вашингтоном может перерасти в решение о формировании нового государственного образования. Гражданская война в этом случае неизбежна», — предположил эксперт.

Сипров добавил, что Трамп безусловно будет участвовать в президентской гонке. А решение Верховного суда Колорадо только повысит его популярность в республиканских штатах.

Ранее президент США Джо Байден озвучил последствия победы Трампа на выборах.